Steam non vuole inserire pubblicità a pagamento: i giochi sono pubblicizzati in base al merito

Questo mese il canale Steamworks Developments ha pubblicato un video che spiega come i giochi di Steam siano in grado di essere scoperti e diventare dei successi. Il discorso è condotto da Erik Peterson del team commerciale di Steam ed è un piccolo viaggio illuminante nella filosofia di progettazione di Steam. "Non pensiamo che Steam debba essere pay-to-win. Non vendere pubblicità livella il campo di gioco e rende le raccomandazioni migliori per i giocatori".

"Siamo sempre sorpresi dai giochi che hanno un grande successo su Steam", continua Peterson. "Ogni settimana, Steam rileva automaticamente giochi di cui non abbiamo mai sentito parlare, o giochi che non avremmo mai previsto sarebbero stati popolari". Per lui e il suo team, queste sorprese sono un'indicazione del fatto che la piattaforma "funziona correttamente".