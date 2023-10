Twitch ha annunciato l'aggiunta delle Stories

Twitch ha annunciato il lancio delle Stories , una nuova funzionalità aggiunta all'applicazione mobile pensata per consentire agli streamer di rimanere in contatto con le loro comunità anche fuori dalle live. In questo modo Twitch si adegua ad altri social network, come Facebook e Instagram, dove le Stories sono già presenti da tempo.

Di cosa si tratta?

Le Stories servono per rimanere in contatto con la comunità anche quando si è lontani

Le stories sono dei brevi post che rimarranno online massimo 48 ore (almeno inizialmente). "È una novità che Twitch ha deciso di introdurre in seguito ai feedback ricevuti dagli streamer stessi, che hanno riscontrato come l'utilizzo di più app e piattaforme per fidelizzare la community limiti la portata dei contenuti creati in live sul servizio." Insomma, è un modo per garantire contenuti quotidiani anche quando si è impossibilitati a fare degli streaming.

Quindi, a partire da oggi, chiunque abbia installato l'ultima versione dell'app di Twitch potrà vedere l'icona delle Stories nella parte superiore della pagina Following. Attualmente possono creare Stories solo partner e affiliati "che sono andati in diretta almeno una volta negli ultimi 30 giorni." L'accesso non sarà subito disponibile per tutti, ma sarà introdotto gradualmente nel corso della settimana. Successivamente sarà esteso a tutti gli altri streamer, dopo che Twitch avrà testato le varie misure di sicurezza che saranno adottate, per cercare di evitare abusi.

Le Stories possono essere utili per inviare messaggi veloci alla comunità, come un avviso per il rinvio di una live, oppure per pubblicare foto, clip ed emote rapidi. Si potranno usare anche per condividere velocemente i momenti migliori di una live. Inoltre, gli streamer con più di 30 abbonati potranno creare delle stories solo per loro.

Twitch di suo attuerà una scansione automatica dei contenuti, per appurare che non ne vengano pubblicati di dannosi. "Nei prossimi mesi sono previste tante nuove funzionalità, per rendere ancora più incredibili le Stories: creazione di sondaggi, capacità di editing e molto altro." Per ricevere subito tutte le novità, Twitch consiglia di aggiornare costantamente l'applicazione.