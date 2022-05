Endless Space 2 gratis su Steam, ecco come ottenerlo

Endless Space 2 è gratis su Steam. Si tratta di uno strategico 4X spaziale di ottima fattura, sviluppato da Amplitude Studios. Ottenerlo è davvero facile, visto che basta registrarsi alla newsletter di Company of Heroes per ottenere un codice per riscattarlo.

La pagina in cui registrarsi è questa. Ricordate che dovete avere un account attivo e senza limitazioni per usufruire dell'offerta.

Naturalmente il prezzo da pagare sono le notizie sulla serie Company of Heroes. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Endless Space 2 in cui abbiamo scritto:

Endless Space 2 è un titolo complesso e dalla ripida curva di apprendimento, capace però di dare grosse soddisfazioni. Ottimo dal punto di vista strategico, curato da quello narrativo, con la mitologia degli Endless a fare da contorno alla conquista dello spazio, pecca un po' solo nelle battaglie e in una certa rigidità di sviluppo di alcune razze. Considerando però che i concorrenti diretti hanno dato il meglio di loro dopo essere stati espansi (parliamo di Stellaris e, soprattutto, Galactic Civilization III), diciamo che le prospettive per il titolo di Amplitude sono davvero ottime.