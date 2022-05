Starfield: tutti gli artwork raccolti e organizzati in modo chiaro da un fan, ecco il link

L'utente Reddit iTardavk ha deciso di raccogliere tutti gli artwork di Starfield pubblicati fino a questo momento, posizionandoli in una sola pagina di un sito wiki dedicato. La parte più interessante, però, è che ha organizzato questa raccolta in sezioni, dando un nome a tutte le immagini per rendere chiaro cosa stanno mostrando.

Potete vedere il suo lavoro a questo indirizzo. La raccolta di Starfield propone varie sezioni, come Città, Fazioni, Interni, Ambienti, Armature ed equipaggiamenti, Robot, Oggetti, Navi e artwork promozionali. Possiamo ad esempio vedere New Atlantis, in varie angolazioni e in varie parti della città marittima, ma anche Neon, una città più cyberpunk, e Akila City, una sorta di insediamento fortezza in mezzo alle montagne.

Per gli interni, sono stati radunati sia luoghi artificiali come navette ed edifici, sia grotte e caverne. Probabilmente gli artwork più belli sono quelli che mostrano le superfici dei pianeti, che passano dai deserti, alle giungle fino a luoghi ghiacciati e rocciosi.

Si tratta di un lavoro attento, che potrebbe essere ampliato dopo la conferenza di Xbox e Bethesda. Ovviamente la speranza è che durante tale evento ci sia spazio più per il gameplay che per nuovi artwork.

Infine, vi proponiamo anche un altra creazione dei fan, un video che mostra una demo realizzata a partire dagli artwork di Starfield.