Twitch annuncia maggiore chiarezza per i ban

Twitch ha annunciato che il suo sistema di ban sta per essere completamente rinnovato e che ci sarà maggiore chiarezza sulle motivazioni dei provvedimenti presi contro gli streamer.

Il sistema di ban di Twitch è noto per la sua oscurità. Spesso chi subisce un ban può solo provare a tirare a indovinare il motivo per cui è stato sanzionato. Recentemente c'è stata una grossa polemica per i ban dovuti alla parola "cracker". La controversia ha coinvolto moltissimi top streamer, che hanno lamentato l'arbitrarietà del provvedimento e la difficoltà del rimanere nelle regole quando queste riguardano parole così comuni. Insomma, il rischio è di essere bannati all'improvviso senza capirne nemmeno il motivo, visto che difficilmente qualcuno potrebbe ipotizzare che una parola del genere sia sanzionabile.

Amouranth ha ricevuto diversi ban nella sua carriera da streamer

Angela Hessian, la VP di Twitch, ha dichiarato al Washington Post che la piattaforma sta lavorando dietro le quinte per fare in modo che le notifiche dei ban siano accompagnate da video esplicativi che facciano capire chiaramente il motivo del provvedimento. La Hessian ha parlato di "più dettagli", quindi oltre ai video potrebbero esserci anche delle indicazioni testuali più specifiche di quelle attuali, ma in merito non è stato detto niente di preciso. Comunque sia, in questo modo gli streamer potranno appellarsi più facilmente, nel caso ritengano i ban ingiusti, e potranno comunicare più chiaramente alla loro fanbase i motivi dell'allontanamento.

Attualmente chi viene bannato ricevete solo un'email in cui viene scritto che ha violato delle regole, senza nessuna descrizione di ciò che ha detto o commesso.