PS Plus: Sony sta eliminando il pagamento extra chiesto a chi si era abbonato in sconto

Tramite Reddit stanno iniziando a spuntare delle testimonianze da giocatori orientali riguardo a PS Plus. Pare che Sony stia eliminando la necessità di pagare un extra nel caso nel quale si abbia comprato l'abbonamento in sconto.

Spieghiamo però dall'inizio la questione, per chi non è al corrente. Dopo l'avvio del nuovo PS Plus in alcune nazioni asiatiche, è stato notato dagli utenti che per poter eseguire l'upgrade a livelli più alti dell'abbonamento era richiesto non solo di pagare la differenza tra il prezzo di Essential e il prezzo di Extra/Premium, ma anche di pagare un extra nel caso nel quale l'utente avesse comprato PS Plus in sconto in passato.

In pratica, se un giocatore aveva comprato PS Plus al 60% del prezzo pieno, nel momento del passaggio a un nuovo livello avrebbe dovuto ripagare anche quel 40% di sconto. Si tratta di una cosa assurda, visto che parliamo di sconti ufficiali del PS Store sfruttati in passato, prima ancora che un nuovo PS Plus fosse annunciato.

Ora, su Reddit alcuni giocatori stanno affermando che il servizio PS Plus richiede un pagamento minore rispetto a un paio di giorni fa.

Rimane però un altro problema. Se si è abbonati a PS Plus e si vuole fare un upgrade, non si può decidere per quanto tempo fare un upgrade. Si deve obbligatoriamente pagare in un colpo solo tutta la differenza per tutto il tempo rimanente del proprio abbonamento. Per chi ha accumulato anni di abbonamento in anticipo, significherebbe dover pagare centinaia di euro in un colpo solo per un servizio che magari non si vuole utilizzare al livello massimo per anni.

Vedremo anche in tal senso se ci saranno modifiche di qualsiasi tipo. Parlando però di altri problemi del servizio, si è scoperto che i giochi classici sembrano essere a 50 Hz, anche nelle regioni non PAL, ed è un problema.

Inoltre, si dovrà accedere a internet ogni sette giorni per usare i giochi di PS Plus Extra e Premium.