Vampire: The Masquerade Bloodhunt: modalità classificata in pausa, gli utenti PS5 vengono massacrati

Sharkmob ha messo in pausa la modalità classificata di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Il motivo? Gli utenti PC stanno massacrando quelli PS5 in cross-play, quindi c'è bisogno di tempo per riequilibrare la situazione.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è un battle royale disponibile per PC e PS5. Anche se su PS5 il cross-play è disattivabile, gli sviluppatori sconsigliano di farlo per non allungare i tempi del matchmaking. Il problema è che allo stato attuale c'è uno squilibrio totale con i giocatori PC, che possono contare su mouse e tastiera.

Per questo motivo il team di sviluppo vuole correre ai ripari modificando alcune impostazioni dei controller con la prossima patch, in modo da provare a rendere le partite più equilibrate. Di base cambierà tutto, come spiegato dal lead designer Gustav Stigenius, che ha parlato di modifiche all'intero sistema di controllo, con la curva di risposta dinamica rimpiazzata da una più tradizionale curva esponenziale, con l'accelerazione limitata a una velocità massima e con altri accorgimenti che dovrebbero dare un po' di ossigeno ai poveri giocatori di PS5. Le modifiche dovrebbero comprendere anche una mira assistita più decisa e altri vantaggi del genere.

Purtroppo attualmente i giocatori PS5 hanno poca scelta: disattivare il cross-play e aspettare più a lungo per giocare, oppure tenerlo attivo e ritrovarsi in partite completamente squilibrate.

Purtroppo il cross-play console / PC è sempre un problema. Mouse e tastiera consentono prestazioni enormemente migliori ai controller e se questi ultimi non vengono avvantaggiati con qualche sistema pensato appositamente, il risultato è sempre un bagno di sangue.