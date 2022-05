PS5, presto refresh da 6 nanometri, ma niente PS5 Pro a breve, per Jeff Grubb

Per il giornalista Jeff Grubb, PS5 Pro è ancora molto lontana. PS5 riceverà presto un refresh hardware a 6 nanometri, ma non ci sarà una nuova versione della console ancora per un po' di tempo.

Grubb ha toccato l'argomento a commento delle informazioni emerse dalla conferenza del produttore hardware TCL Technology. Secondo lui il refresh dell'hardware avrà motivi essenzialmente produttivi, ossia consentirà di aumentare la produzione di unità, diminuendo contemporaneamente i costi. La nuova versione della console, che sarà comunque potente come l'attuale, potrebbe essere accompagnata da una revisione del design, ma Grubb non ne è sicuro, mentre ostenta sicurezza quando afferma che "non credo che ci siano possibile per l'uscita a breve di una PS5 Pro."

E come mai TCL avrebbe incluso informazioni su di una nuova PlayStation 5 e una nuova Xbox Series nella sua conferenza? Per Grubb la spiegazione è molto semplice: è un produttore di televisori e parlare dell'arrivo di una nuova console con supporto 8K gli permette di aumentare le vendite dei suoi prodotti grazie alla paura di essere tagliati fuori dei potenziali clienti. Insomma, far sentire inadeguate le persone è un ottimo modo per vendergli di tutto.

Del resto la generazione attuale sta faticando non poco a ingranare per via degli ormai noti problemi produttivi, dovuti alla crisi dei semiconduttori. Un arrivo prematuro sul mercato di modelli superiori potrebbe essere controproducente in uno scenario del genere.