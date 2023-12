Epic Games Store: Cursed to Golf è il gioco gratis di oggi

In Cursed to Golf si vestono i panni di un golfista maledetto che viene imprigionato nel purgatorio del golf dopo un incidente incredibile. Solo superando tutte le buche dell'aldilà potrà tornare in vita e vincere finalmente il torneo internazionale che stava giocando.

Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratis di oggi: Cursed to Golf , per chi ama i titoli che mescolano sport e narrazione. Si tratta del nuovo regalo natalizio del negozio di Epic Games, che sta offrendo ai suoi utenti un gioco al giorno.

Il gioco

Ce la farà il nostro golfista maledetto a vincere?

Come scaricare Cursed to Golf? Visitate la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuate l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e poi seguite le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione. Naturalmente dovete avere un account attivo e senza limitazioni per riscattarlo.

Per ulteriori dettagli sul gameplay, leggete la recensione di Cursed to Golf, in cui abbiamo scritto che "Cursed to Golf vi farà sudare, ammaliandovi con la sua pixel art, circuendovi con la sua ironia e poi annichilendovi con la sua poca permissività." Quindi, "Se volete provare a dominare i campi maledetti del Purgatorio del Golf, armatevi di pazienza e di tempo, se invece pensate che la vostra vita vi ha già dispensato eccessivo stress allora forse è il caso che guardiate da lontano l'originale interpretazione di Chuhai Labs del nobile sport."