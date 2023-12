Tekken 8: trailer presenta Kuma, che picchia come un orso

Il trailer

Il filmato mostra Kuma in azione durante due combattimenti, nel secondo dei quali lo possiamo vedere affrontare un suo simile. La lotta non poteva che finire a pesci in faccia, letteralmente. Naturalmente si tratta di un'occasione per mostrarne lo stile di lotta, nonché gli attacchi speciali direttamente in gioco.

Kuma appare essere un personaggio che punta tutto sulla forza bruta, nonostante non manchi di alcune tecniche che ne mostrano un'insospettabile versatilità. Ha anche un aspetto decisamente simpatico, anche se non vorremmo mai incontrarlo in combattimento.

Per il resto vi ricordiamo che Tekken 8 uscirà il 26 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Attualmente potete giocare la demo su PS5 e Xbox Series X/S.