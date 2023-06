Epic Games Store, i giochi gratis del 15 giugno sono disponibili per il download

I giochi gratis del 15 giugno 2023 sono ora disponibili per il download dall'Epic Games Store: come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e del suo sequel, Guacamelee! 2.

Effettuare il download è semplicissimo: vi basterà visitare la pagina di Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e di Guacamelee! 2, cliccare in entrambi i casi sul pulsante "ottieni ora", accedere allo store con le vostre credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

A quel punto i due titoli entreranno a far parte della vostra libreria per sempre, dunque potrete scaricarli e installarli ogni volta che vorrete. Nel frattempo è stato annunciato il gioco gratis del 22 giugno 2023: si tratta del simulatore di caccia theHunter: Call of the Wild.

Come già riportato, Guacamelee! Super Turbo Championship Edition è la versione definitiva dello straordinario action platform in stile metroidvania di Drinkbox Studios in cui, nei panni del coraggioso Juan Aguacate, ci troveremo a indossare una maschera magica da luchador per salvare la figlia del Presidente, rapita per essere sacrificata dal malvagio Calaca.

Nel secondo episodio della serie, Guacamelee! 2, ritroveremo quella stessa formula in una versione migliorata sotto tutti i punti di vista, con nuovi e nemici e nuovi scenari, ma arricchita anche dall'aggiunta di un'entusiasmante modalità multiplayer cooperativa per quattro partecipanti.