Epic Games Store, gioco gratis e pacchetto contenuti del 22 giugno 2023 annunciato ufficialmente

Come ogni giovedì da qualche anno a questa parte, Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratis della prossima settimana, ossia quello riscattabile dal 22 giugno 2023 per un'intera settimana. Si tratta di theHunter: Call of the Wild di Expansive Worlds. Oltre al gioco, sarà dato anche un pacchetti di contenuti per Idle Champions of the Forgotten Realms, uno strategico gestionale a tema D&D.

Come il titolo fa ben intuire, theHunter: Call of the Wild è un simulatore di caccia, considerato uno dei migliori esponenti del suo genere.

In theHunter: Call of the Wild il giocatore viene invitato a esplorare un mondo aperto vasto e vivo, pieno di atmosfere suggestive e ammirare l'incredibile bellezza di animali di varie specie, riprodotti nei minimi dettagli. L'esperienza vuole essere a suo modo il più rilassante e immersiva possibile.

La descrizione ufficiale ci dice che "Le riserve, realizzate con estrema cura e attenzione, permetteranno di visitare diverse aree del mondo con i loro ricchi biomi."

Il pacchetto di contenuti per Idle Champions of the Forgotten Realms si chiama Wulfgar's Legends of Renown, sarà esclusivo di Epic Games e includerà:

Sblocco dei seguenti campioni: Regis (posizione 2), Artemis (posizione 3), Pwent (posizione 5), Catti-brie (posizione 7) e Wulfgar (posizione 10)

Skin esclusiva: Mythic Jarlaxle

Famiglio esclusivo: Chopper the Axe Beak

Forzieri Regis: 16 forzieri d'oro Regis con 2 carte equipaggiamento splendenti garantite

Forzieri Artemis: 16 forzieri d'oro Artemis con 2 carte equipaggiamento splendenti garantite

Forzieri Pwent: 16 forzieri d'oro Pwent con 2 carte equipaggiamento splendenti garantite

Forzieri Catti-brie: 16 forzieri d'oro Catti-brie con 2 carte equipaggiamento splendenti garantite

Forzieri Wulfgar: 16 forzieri d'oro Wulfgar con 2 carte equipaggiamento splendenti garantite

Due pozioni di potenziamento della durata di una settimana: 1 pozione del Gem Hunter e 1 pozione del Gold Hunter

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di theHunter: Call of the Wild. Visto che ci siete, andate a scaricare i regali di questa settimana di Epic Games Store.