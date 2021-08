Epic Games Store, giochi gratis del 19 agosto 2021 annunciati

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis che saranno disponibili per il download a partire dal 19 agosto 2021: si tratta di Yooka-Laylee, il coloratissimo platform di Playtonic Games, e di Void Bastards.

Capace di raggiungere piuttosto rapidamente un milione di giocatori, Yooka-Laylee è un progetto nato dal basso, tramite un crowdfunding di successo, che si pone come il sequel spirituale dell'originale Banjo-Kazooie.

Come avrete letto ai tempi nella recensione di Yooka-Laylee, si tratta di un titolo controverso sotto alcuni aspetti, ma che sa dare tanto a chi desidera proprio quel tipo di esperienza.

Void Bastards offre invece una curiosa variazione sul tema degli sparatutto in prima persona, in cui non dovremo semplicemente sparare ma anche condurre l'intera squadra e impartire gli ordini necessari per consentire ai nostri compagni di tornare alla base sani e salvi.

Ogni decisione spetterà a te: scegli dove andare, cosa fare e contro chi combattere. Dopodiché, dovrai mettere in atto la strategia da te scelta contro nemici bizzarri e spaventosi.

Pianificherai la tua missione a bordo di navicelle spaziali fatiscenti, prendendo nota della struttura della navicella, di quali pericoli e nemici potresti incontrare insieme a quali terminali e altri sistemi navali puoi utilizzare a tuo vantaggio...