Epic Games Store: giochi gratis PC del 18 febbraio 2021 disponibili, link download

Da ora, 17:00 del 18 febbraio 2021, sono disponibili i nuovi giochi gratis PC dell'Epic Games Store. Questa settimana la società di Fortnite ci propone una coppia di giochi molto interessate. Parliamo di Absolute Drift Zen Edition e Rage 2. Vediamo tutti i dettagli sui due giochi.

A questo indirizzo potete eseguire il download sia di Absolute Drift che di Rage 2. I due giochi gratis PC dell'Epic Games Store del 18 febbraio 2021 rimarranno a disposizione per 7 giorni, come al solito.

Absolute Drift, il primo gioco gratis PC dell'Epic Games Store, è descritto come "un'esperienza di drifting mai vista prima. Un viaggio da apprendista a maestro perfezionando le tue abilità in un meraviglioso mondo minimalista." Si tratta di un gioco di guida arcade con visuale dall'alto che propone sei diverse auto, tre modalità di gioco con 34 livelli, cinque aree esplorabili con temi unici, classifiche online, replay e ghost delle auto. La colonna sonora è composta da C41 e Nyte. I requisiti sono estremamente abbordabili e il peso totale è di circa 400 MB, quindi siamo certi che molti avranno modo di provarlo.

Il secondo gioco gratis PC dell'Epic Games Store è invece Rage 2, "frutto della collaborazione di due eccellenze videoludiche: Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software, i creatori degli sparatutto in soggettiva, insieme per sconvolgervi con un mondo delirante". Si tratta di uno sparatutto in prima persona ad ambientazione post apocalittica che punta tutto sull'azione pura a base di armi da fuoco, poteri devastanti e tante tante esplosioni.

Come detto, potete fare il download dei giochi a questo indirizzo.

Vi segnaliamo infine che è stato svelato anche il nuovo gioco in arrivo la prossima settimana sull'Epic Game Store.