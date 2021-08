Epic Games Store: gioco gratis del 12 agosto 2021 disponibile, link al download

Epic Games Store ha appena reso disponibile il gioco gratis di oggi, giovedì 12 agosto. Si tratta di Rebel Galaxy, un coinvolgente gioco di combattimenti spaziali sviluppato da Double Damage Games.

Per effettuare il download vi basterà accedere alla piattaforma Epic e visitare questa pagina. Una volta riscattato il gioco, verrà inserito nella vostra libreria per sempre. Avrete esattamente una settimana di tempo per completare l'operazione.

Nella recensione di Rebel Galaxy il nostro Mattia Armani ha scritto che "Rebel Galaxy non è la più raffinata delle simulazioni spaziali e basa la propria freschezza su un compromesso bello grosso."

"La ricetta però funziona, coinvolge e appaga i sensi a patto di apprezzare una formula alla lunga inevitabilmente ripetitiva e la particolare ambientazione scelta dai due sviluppatori."

Rebel Galaxy, requisiti minimi