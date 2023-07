Epic Games Store, il gioco gratis del 13 luglio 2023 è disponibile per il download

Come tradizione vuole, anche oggi, giovedì 13 luglio 2023, alle 17.00 Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratis di oggi, annunciato la scorsa settimana: Train Valley 2, un gestionale leggero a base di treni e ferrovie.

Effettuare il download è un'operazione di estrema semplicità: non dovrete fare altro che visitare la pagina di Train Valley 2 su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni" dopo aver effettuato l'accesso con le vostre credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione. Naturalmente dovete disporre di un account valido e senza limitazioni.

Conclusa la transazione a costo zero, Train Valley 2 entrerà a far parte in pianta stabile della vostra libreria e potrete scaricarlo e giocarci a vostro piacimento. Avete tempo fino alle ore 16:59:59 del 20 luglio 2023 per farlo vostro, dopodiché sarà sostituito da un nuovo gioco gratuito.