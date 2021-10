Epic Games Store: gioco gratis del 28 ottobre 2021 disponibile, link per il download

A partire da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 28 ottobre 2021. Come preannunciato la scorsa settimana l'opera in questione è DARQ: Complete Edition, un'avventura horror onirica e surreale perfetta in vista di Halloween.

Potrete riscattare il gioco gratis PC dall'Epic Games Store del 28 ottobre 2021 entrando nella pagina dedicata del negozio, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launcher di Epic e accedere al negozio direttamente da lì. Avete tempo fino a giovedì prossimo, ovvero il 4 novembre 2021 per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

DARQ è un horror piscologico ambientato in un sogno lucido che punta a un'atmosfera spaventosa lentamente costruita, piuttosto che alla violenza, il gore e i "jump scare" facili. Nei panni di Lloyd dovrete sfruttare la furtività per passare inosservati agli occhi dei nemici e sfruttare l'ingegno per risolvere enigmi che infrangono le leggi della fisica, come camminare su muri e soffitti, o che richiedono di manipolare il mondo dei sogni in cui il ragazzo è imprigionato, ad esempio girando o capovolgendo le stanze. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di DARQ: Complete Edition.

Di seguito invece la descrizione ufficiale dell'Epic Games Store:

DARQ racconta la storia di Lloyd, un ragazzo che si rende conto di star sognando. Per sfortuna di Lloyd, però, il sogno rapidamente si trasforma in un incubo e tutti i tentativi di risvegliarsi finiscono col fallire. Esplorando gli angoli più oscuri del suo subconscio, Lloyd impara a sopravvivere all'incubo infrangendo le leggi della fisica e manipolando il tessuto liquido del mondo dei sogni.

Oltre a degli enigmi che sfidano la gravità, Lloyd dovrà usare la furtività nel caso dovessero esserci nemici nelle vicinanze. Non avendo speranze di vincere un incontro aperto, date le creature più potenti e veloci di lui che incontrerà, dovrà ripiegare su piani accuratamente progettati per evitare di essere individuato.

Nel frattempo è stato annunciato anche il gioco gratis dell'Epic Games Store del 4 novembre.