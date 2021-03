DARQ: Complete Edition, la recensione su PS5: un'avventura onirica nei recessi della mente

Con la recensione di DARQ: Complete Edition su PlayStation 5 riscopriamo, nello stesso momento, un titolo decisamente inquietante e anche piuttosto divertente. Purtroppo anche uno di quei giochi che non sono riusciti a farsi notare dal vasto pubblico, non immediatamente, fagocitati dalla miriade di produzioni che ogni mese approdano su PC e su console. Va detto che DARQ ha avuto bisogno dei suoi tempi: sviluppato dal team indipendente Unfold Games (del quale rappresenta il primo titolo in assoluto) è arrivato dapprima su PC nell'estate del 2019, poi a dicembre 2020 su PlayStation 4 ed Xbox One. Infine, in questi giorni è finalmente approdato anche su console next gen e anche su Nintendo Switch; il percorso è stato finalmente completato. Di buono c'è che tutti coloro che sono arrivati in ritardo potranno ora goderselo nell'edizione migliore, sia dal punto di vista qualitativo che lato contenuti (è una complete edition, dopotutto, e vi spiegheremo perché).

Trama: i sogni, l’oscurità

La narrazione di DARQ: Complete Edition è molto criptica e procede per salti analogici notevoli, tuttavia il titolo non manca di una trama; a fornirne le (poche) coordinate principali sono stati proprio gli sviluppatori di Unfold Games. Sappiamo, ad esempio, che il protagonista si chiama Lloyd, ragazzino un po' inquietante ("inquietante" è un aggettivo che tornerà particolarmente utile in questa recensione) che vive avventure ai limiti del paranormale all'interno dei propri sogni. Il fatto è che Lloyd è consapevole che di sogni si tratta, così come è consapevole che ogni nuovo sogno si trasforma rapidamente in un incubo. E che da quest'incubo dovrà fuggire, per riuscire a tornare a casa.

DARQ: Complete Edition e i suoi cambi di prospettiva

L'avventura principale si articola in sette diversi livelli, ognuno corrispondente a un sogno di Lloyd. Di tassello in tassello alcuni punti chiave della narrazione vengono a precisarsi, un po' come avviene in Little Nightmares (sono chiare le influenze del primo capitolo della serie su Unfold Games). Ma, dati i toni surreali del contesto e il simbolismo evidente di oggetti e scenari, deve essere un po' il giocatore a ricostruire i punti chiave della storia di Lloyd. Chi scrive se ne è fatto un'idea ovviamente, in base a certi nemici che vengono mostrati nei vari livelli; e soprattutto in seguito agli ultimi momenti del finale dell'avventura principale. Non possiamo anticiparvi nulla di tutto questo purtroppo, perché vi rovineremmo l'esperienza di gioco; tra l'altro DARQ: Complete Edition è già brevissimo di suo (basta una serata di gioco per portarlo a termine, due o tre ore al massimo) e sarebbe crudele svelarvi ciò che incontrerete.

DARQ: Complete Edition: per risolvere gli enigmi dovrete interagire con gli oggetti

Il consiglio che però vogliamo darvi è il seguente: mentre cercate di capire come proseguire, apprezzate i vari dettagli dei livelli. Ogni elemento, ogni abbellimento, ogni particolare, non è mai lì per caso in DARQ: Complete Edition; anche se non è legato al gameplay, lo è alla narrazione principale, e può fornirvi una chiave di lettura interessante per l'esperienza onirica di Lloyd.