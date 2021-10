Epic Games Store: gioco gratis PC del 4 novembre 2021 annunciato

Quest'oggi, Epic Games Store ha annunciato qual è il gioco PC gratis del 4 novembre 2021. La prossima settimana avremo modo di mettere le mani su Aven Colony, senza spendere un singolo centesimo. Vediamo tutti i dettagli.

Aven Colony

Il gioco PC gratis dell'Epic Games Store del 4 novembre 2021 sarà, come detto, Aven Colony. Si tratta di un gestionale city builder che ci porta nello spazio. La descrizione ufficiale recita: "Costruisci una nuova casa per l'umanità su Aven Colony. Scopri Aven Prime, un pianeta alieno pieno di deserti, tundre e paludi distante anni luce dalla terra. Costruisci delle colonie, evolvile in città enormi che si estendono a macchia d'olio e affronta le difficoltà che incontrerai nel nuovo mondo."

Aven Colony ha una valutazione "perlopiù positiva" su Steam, con un 75% ottenuto tramite 1.361 recensioni. Il gioco è disponibile sin dal 2017. Esiste anche una versione PS4 e una Xbox One.

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 4 novembre 2021? Vi piace, oppure credete che quello di questa settimana sia migliore?