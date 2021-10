Kingston FURY Beast: disponibili i nuovi kit DDR5 da 4800 e 5200 MHz

Le memorie Kingston FURY Beast DDR5 anticipano l'arrivo nei negozi, fissati per il 4 novembre, nuovi processori Intel Alder Lake, i primi a supportare le nuove RAM che aumentano la banda del 50% rispetto alle DDR5, godono di gestione dei voltaggi integrata direttamente sui moduli e supportano la tecnologia Intel XMP 3.0, con 5 profili di overclock di cui due riscrivibili.

Le memorie Kingston FURY Beast DDR5 sono disponibili nella variante con frequenze da 4800 MHz e CL38, che sfrutta già il clock nativo supportata dai nuovi processori Intel, e nella più veloce variante da 5200 MHz che perde però qualcosa in reattività con CL40. Entrambe le serie sono disponibili in due kit: uno da 16 GB con un solo modulo e uno da 32 GB con due moduli

Le caratteristiche delle nuove memorie includono EEC on-die per garantire stabilità anche a velocità elevate, sottocanali a 32 dual bit e circuiti integrati per l'alimentazione (PMIC). Prezzi e disponibilità italiane non sono note, ma visto il lancio globale ci aspettiamo che compaiano rapidamente, se non altro presso i negozi specializzati. Di seguito le caratteristiche tecniche:

Scheda tecnica Kingston FURY Beast DDR5: