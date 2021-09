Epic Games Store: il gioco gratis del 30 settembre annunciato, ed è imperdibile

In corrispondenza con l'uscita del gioco gratuito di oggi, Epic Games Store ha svelato, come da tradizione, anche quello che sarà il gioco gratis previsto per la prossima settimana, che sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2021.

Si tratta di un solo gioco, salvo eventuali sorprese, ma è un titolo davvero molto interessante e praticamente imperdibile per chiunque sia minimamente interessato al genere strategico, visto che si tratta di Europa Universalis IV, il celebre gioco di "grand strategy" ad ambientazione storica da parte di Paradox Interactive. Difficile che non lo conosciate, ma in ogni caso ne approfondiamo qui sotto un po' le caratteristiche.

Il gioco sarà disponibile gratis per una settimana su Epic Games Store, a partire dal 30 settembre e fino al 7 ottobre 2021.

Caratterizzato da una notevole profondità che l'ha reso, nel tempo, uno degli strategici di maggior successo, Europa Universalis IV unisce una struttura stratificata da grand strategy complesso a un contesto storico molto ricco e ben riprodotto, che mette in scena secoli di storia europea, andando dal Rinascimento alla Rivoluzione Francese.

"Porta a termine la dominazione globale: Paradox Development Studio ritorna con il quarto episodio della pluripremiata serie Europa Universalis. Europa Universalis IV, titolo che ti consente di costruire un impero, ti assegna il comando di una nazione da guidare negli anni con l'obiettivo di stabilire un impero globale dominante.

Governa la tua nazione attraverso i secoli, con una libertà, una profondità e un'accuratezza storica senza precedenti. In questo epico titolo ricco di complessità strategica e tattica, prenderà vita la vera natura dell'esplorazione, del commercio, delle guerre e della diplomazia.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Europa Universalis IV su queste pagine, dove il gioco ha ricevuto un'ottima valutazione al lancio, avvenuto ormai otto anni fa. Nel caso non abbiate ancora avuto modo di giocarlo, questa è un'ottima occasione e consigliamo di ricordarvi di tornare su Epic Games Store la settimana prossima per effettuare il download. Nel frattempo, vi ricordiamo che il gioco gratis del 23 settembre 2021 è disponibile.