Epic Games Store: il gioco gratis del 23 settembre 2021 disponibile, link e download

È giovedì e come da tradizione su Epic Games Store arrivano i regali con il gioco gratis del 23 settembre 2021 disponibile da ora, il cui titolo era stato in effetti già annunciato dalla settimana scorsa, sembra secondo le regole standard dell'iniziativa: si tratta di The Escapists, un particolare sandbox a base di galeotti e tentativi di evasione dal carcere.

Per poter riscattare il gioco gratis PC dall'Epic Games Store del 23 settembre 2021 basterà andare alla pagina dedicata del negozio digitale, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launcher di Epic e accedere alla sezione "Giochi gratis" direttamente da lì. Come da tradizione avrete tempo una settimana, ovvero fino al 30 settembre 2021 alle ore 17:00 circa, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Per saperne di più sul gioco offerto questa settimana, vi possiamo rimandare alla recensione di The Escapists ma ne approfondiamo un po' la conoscenza anche in questa pagina, ricordando che l'annuncio era stato già dato quando Epic Games Store aveva annunciato il gioco gratis del 23 settembre 2021.

The Escapists è un gioco particolare, sviluppato da Moldy Toof Studios e pubblicato da Team17, che ha avuto anche un notevole successo, tanto da portare ad espansioni e seguiti. Viene definito uno strategico con elementi sandbox in 2D, caratterizzato da una particolare visuale dall'alto, nel quale ci troviamo a vivere nei panni di un galeotto all'interno di un carcere.

The Escapists, una scena del gioco che riprende le attività quotidiane in prigione

In questa situazione, possiamo intraprendere diverse azioni e modalità di comportamento, ma l'obiettivo è ovviamente evadere, cercando di elaborare la migliore strategia e un piano di fuga efficace.

"Sei di nuovo in prigione e la tua unica possibilità è quella di escogitare un piano di fuga con qualsiasi mezzo possibile. Sta a te decidere come! Che ne dici di provocare una rivolta? O scavare un tunnel proprio sotto le mura del carcere? O addirittura rubare un'uniforme da guardia per confonderti con i tuoi carcerieri?

The Escapists è un sandbox ambientato in prigione unico nel suo genere, con tantissimi oggetti da costruire e combinare in una coraggiosa fuga verso la libertà. Dovrai fare molta attenzione mentre sconti la tua pena, e prepararti a infrangere le rigide regole che ti verranno imposte. Le guardie sono determinate a fermare qualsiasi tentativo di fuga, quindi dovrai evitare comportamenti sospetti durante l'appello o quando sei al lavoro in prigione e stai nascondendo i tuoi furti.

Scappare è la tua specialità e dovrai dimostrare le tue abilità in una miriade di difficili prigioni di tutto il mondo.