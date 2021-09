The Forgotten City disponibile da oggi su Nintendo Switch con la Cloud Version

The Forgotten City è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, in questo caso con una Cloud Version che è possibile acquistare su eShop al prezzo di 29,99€.

Come avrete letto nella nostra recensione di The Forgotten City, l'avventura sviluppata da appena tre persone vanta meccaniche affascinanti e una grande atmosfera legata al suo alone di mistero.

Nato originariamente come una mod di The Elder Scrolls V: Skyrim, The Forgotten City ci catapulta duemila anni nel passato, durante gli ultimi giorni di una città maledetta dall'antica Roma.

"L'accoglienza riservata finora a The Forgotten City è stata assolutamente straordinaria", ha dichiarato Nick Pearce, fondatore di The Modern Storyteller. "Sono entusiasta di vedere il gioco raggiungere un'utenza completamente nuova su Nintendo Switch."

Viaggia nel passato di 2000 anni e rivivi gli ultimi giorni di una città maledetta dell'antica Roma, dove se una sola persona commette un peccato, tutti muoiono. Ogni segreto svelato e ogni decisione possono salvare le 23 anime intrappolate nel ciclo della maledizione... o condannarle per l'eternità.

The Forgotten City è una versione reimmaginata della famosa omonima mod di The Elder Scrolls Skyrim.