Epic Games Store: giochi gratis del 20 luglio 2023 annunciati ufficialmente

Come tradizione del giovedì, Epic Games Store ha annunciato quali sono i giochi gratis che avremo modo di riscattare e scaricare a partire dal 20 luglio 2023, a patto di avere un account valido e senza limitazioni del negozio. Si tratta di Murder by Numbers di Mediatonic e di The Elder Scrolls Online di Zenimax Online.

Come sempre, il tempo concesso per ottenere entrambi i giochi è di una settimana, quindi il 27 luglio 2023 Murder by Numbers e The Elder Scrolls Online non saranno più disponibili e sara sostituiti da un altro titolo (o da più titoli).