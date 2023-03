Epic Games Store: il gioco gratis del 9 marzo 2023 è stato svelato ufficialmente

Come ogni giovedì, anche questo Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratis che sarà disponibile per tutti i suoi utenti a partire dal 9 marzo 2023. Stiamo parlando di Call of the Sea. Leggiamo tutti i dettagli sul gioco e quali sono i suoi requisiti di sistema.

Call of the Sea è un'avventura narrativa che parla di mistero e amore. Ambientato nel Sud Pacifico degli anni '30, fa esplorare al giocatore un'isola paradisiaca piena di enigmi e segreti. Norah ha attraversato l'oceano seguendo le tracce della spedizione del marito scomparso e si ritrova in un'isola senza nome, dimenticata e costellata dei resti di un'antica civiltà. Quali strani segreti nasconde e cosa verrà riportato alla luce da Norah durante la sua ricerca della verità? Non ci resta che giocare per scoprirlo.

Call of the Sea, un artwork del gioco

Vediamo ora i requisiti di sistema minimi di Call of the Sea:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7/8.1/10

Processore: AMD FX-6100/Intel i3-3220 o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 o equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati di Call of the Sea:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7/8.1/10

Processore: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti o equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Vi lasciamo infine ai dettagli sul gioco disponibile su Epic Games Store da oggi, 3 marzo 2023.