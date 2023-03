Epic Games Store, il gioco gratis del 2 marzo 2023 è disponibile per il download

È disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, 2 marzo 2023: come annunciato la settimana scorsa, si tratta dell'interessante strategico Rise of Industry, e come al solito effettuare il download è semplicissimo.

Vi basterà infatti visitare la pagina di Rise of Industry su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni", effettuare l'accesso usando le vostre credenziali e infine seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione. A quel punto il gioco entrerà a far parte della vostra libreria per sempre.

Come nei classici city builder, il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di dar vita a un vero e proprio impero industriale, sullo sfondo di un 1930 dai tratti procedurali, che dunque cambia a seconda della partita e non offre mai due volte la medesima esperienza.

Nei panni di un imprenditore dovremo dunque mettere in piedi fabbriche, ottenere materie prime e organizzare la produzione e il commercio con altre città per far crescere l'economia, espandere il territorio e garantire ai cittadini una vita prosperosa.

Ovviamente dovremo far fronte a qualsiasi imprevisto, anche il più drammatico, cercando di utilizzare al meglio gli strumenti a nostra disposizione per limitare i danni e ripartire rapidamente, anche quando magari qualcuno sta cercando di portarci via l'azienda attraverso una scalata ostile.

Epic Games Store ha anche annunciato il gioco gratis che sarà disponibile dal 9 marzo 2023, naturalmente.