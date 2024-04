Epic Games Store: il gioco gratuito del 2 maggio è stato svelato ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratuito che potremo reclamare a costo zero dal 2 maggio. Si tratta di Orcs Must Die! 3, disponibile la prossima settimana e per i successivi sette giorni. Precisiamo che si tratta della versione standard del gioco e che non include i contenuti aggiuntivi "Cold As Eyes" e "Tiping The Scales".

I giochi di oggi, 25 aprile, sono già disponibili: qui trovate tutti i dettagli a riguardo. Vediamo però i dettagli sul gioco della prossima settimana.