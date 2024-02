Epic Games Store: il gioco gratis del 15 febbraio è disponibile

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store ha messo a disposizione il gioco gratis per PC di questa settimana, disponibile da oggi, 15 febbraio 2024, e come era stato annunciato in precedenza si tratta di Dakar Desert Rally.

Come da tradizione, il titolo in questione è riscattabile gratuitamente su Epic Games Store dalle 17:00 di oggi, potete trovarlo a questo indirizzo sulla pagina ufficiale dello store dedicata ai giochi gratis della settimana o attraverso il client dedicato.