Granblue Fantasy: Relink è eccellente per Digital Foundry, ma PS5 e PS4 Pro non convincono del tutto

Digital Foundry ha pubblicato un nuova video analisi, questa volta dedicata alle versioni PS5 e PS4 di Granblue Fantasy: Relink. Il verdetto generale sul comparto grafico è assolutamente positivo: i tech enthusiast affermano infatti che è "eccellente, con cutscene bellissime e ben animate", tuttavia entrambe le modalità grafiche su PS5 non convincono appieno, mentre su PS4 Pro non è presente nessuna miglioria rispetto alla versione PS4.

Ma andiamo per gradi. Granblue Fantasy: Relink offre due modalità grafiche su PS5, ovvero i classici preset Qualità e Performance, solo che in questo caso la forbice in termini di risoluzione è molto più ampia rispetto a molti altri giochi.

La modalità Qualità presenta un framerate bloccato a 30 fps e risoluzione 4K. Il framerate rimane ancorato al target prefissato, ma sono stati notati dei problemi di frame pacing durante i combattimenti più intensi e un motion blur fin troppo intenso, che a qualcuno potrebbe dar fastidio.

Per quanto riguarda la Modalità Performance il framerate sale a 60 fps e rimane ancorato a questo target nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia il taglio alla risoluzione è sostanziale, dato che si scende a 1080p (laddove solitamente troviamo i 1440p o quantomeno una risoluzione dinamica). Di conseguenza, nonostante un ottimo impiego del TAA per ridurre al minimo l'aliasing la qualità dell'immagine appare nettamente inferiore, specialmente per i dettagli sulla distanza e non adatta agli schermi 4K di grandi dimensioni o se si gioca da molto vicino.