Larian Studio si espande con una nuova sede in Polonia?

Secondo quanto riferito da alcune non meglio identificate "fonti indipendenti" al sito GamePressure, sembra che Larian Studio abbia intenzione di espandersi aprendo una nuova sede in Polonia, anche se sulla questione non c'è ancora alcuna conferma ufficiale.

Lavorando a un progetto enorme come Baldur's Gate 3, Larian ha dovuto incrementare in maniera notevole le proprie dimensioni, arrivando a superare i 400 dipendenti e andando dunque ben oltre la normale dimensione di un team indipendente, pur mantenendo un po' lo stile tipico della compagnia.

Non sappiamo precisamente quale possa essere la collocazione precisa, ma è probabile che si tratti di Varsavia, considerata il centro nevralgico per questa tipologia di business.