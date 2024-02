Outward: Definitive Edition, annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Lanciato originariamente nel 2019 su PS4, Xbox One e PC nel 2019, Outward successivamente è stato ripubblicato in versione Definitive Edition nel maggio del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e ora a breve sarà il turno anche di Nintendo Switch.

Plaion e gli sviluppatori di Nine Dots Studios e SneakyBox hanno annunciato la data di uscita di della versione Nintendo Switch di Outward: Definitive Edition , che sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 marzo 2024 .

Che cos'è Outward?

Outward è un gioco di ruolo hardcore dove il giocatore veste i panni di un avventuriero e vivrà molte avventure, dovendosi difendere al contempo da creature minacciose, condizioni ambientali pericolose e malattie contagiose, nonché cercare di dormire e nutrirsi a sufficienza. È possibile affrontare il gioco da soli o in cooperativa con un altro giocatore.

La Definitive Edition include due DLC - The Three Brothers e The Soroboreans - con nuovi contenuti e numerosi aggiornamenti sulla qualità del titolo e modifiche al bilanciamento rispetto al gioco base. Inoltre, sarà possibile affrontare nuove sfide, rappresentate da incontri unici nei dungeon, nuovi scenari di sconfitta e anche malattie inedite, mentre il crafting è stato ritoccato e ora risulta più accessibile.