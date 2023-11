Erazer presenta i PC Desktop Hunter X30 e Enforcer X10 con processori Intel Core di 14ma generazione

Il nuovo corso di Erazer, il marchio gaming nato da una costola di Medion nelle scorse settimane, ha deciso di partire da Parigi. L'azienda tedesca ha deciso di usare la capitale francese e la sua Paris Games Week, una delle fiere di settore più grandi e ricche d'Europa, per iniziare un tour on-the-road che porterà i suoi prodotti in giro per il continente, partendo proprio dalla Francia per poi raggiungere il Dutch Comic Con e infine il Dreamhack Sweden. Verrà utilizzato lo stesso camion che lo scorso anno era parcheggiato vicino alle mura del Lucca Comics & Games, in questo caso rinnovato sotto il profilo dei prodotti.

Oltre ai modelli già presenti sul mercato, infatti, questa è stata l'occasione per presentare la prossima generazione di PC Desktop Hunter X30 e Enforcer X10, tra i primi a montare l'ultima generazione di processori Intel Core, la 14ma.