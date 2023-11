Apple Arcade, nuovi giochi e aggiornamenti per fine novembre e inizio dicembre

Apple a svelato le ultime novità per Apple Arcade, il servizio in abbonamento per giocare a vari titoli mobile tramite i dispositivi di Apple, come iPhone e iPad. Sono disponibili nuovi giochi, mentre altri sono in arrivo insieme a vari aggiornamenti.

Prima di tutto, da oggi - 17 novembre 2023 - è disponibile Downwell+: si tratta di un platform a scorrimento verticale con meccaniche roguelike e sparatutto.

Inoltre, il gioco Hello Kitty Island Adventure si aggiorna con "Festa Scambio di doni e amicizia!", un nuovo abitante - ovvero My Sweet Piano - e nuove attività. Potrete consegnare e ricevere regali da Hello Kitty e aiutare My Melody a rendere la festa perfetta. Inoltre, "la saga del mistero dell'isola continua anche quando gli amici di Sanrio scopriranno il leggendario Cuore dell'isola dell'amicizia e la fonte della magia che deve essere ripristinata."

Inoltre, sono disponibili degli aggiornamenti per i seguenti giochi, sempre da oggi, su Apple Arcade: