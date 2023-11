CD Projekt RED continuerà a usare attori famosi nei prossimi Cyberpunk? Probabilmente sì

Precisamente, Zych afferma che accadrà purché "abbia senso per la storia" che lo sviluppatore vuole raccontare con i suoi giochi. In una recente intervista con GamingBolt, Zych ha dichiarato che l'obiettivo finale è che gli attori in questione incarnino correttamente i loro ruoli e contribuiscano a coinvolgere i giocatori nella storia e nel mondo del gioco.

La dichiarazione completa di Zych

Idris Elba in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

"Ogni attore di talento che ci aiuti a raccontare le nostre storie nel modo in cui le abbiamo immaginate e che allo stesso tempo sia in grado di aiutarci a raggiungere un nuovo pubblico tra i loro fan è una grande opportunità per noi; e sicuramente vorremo continuare a farlo finché avrà senso per la storia che vogliamo raccontare", ha detto Zych. "Ciò a cui prestiamo sempre la massima attenzione è garantire che un attore sia in grado di trasmettere la personalità del suo personaggio, che sia convincente nel ruolo, in modo che il mondo dei nostri giochi risulti il più credibile possibile".

La scelta quindi serve per attirare pubblico ma anche garantire interpretazioni di qualità. Ci vorrà certamente un po' di tempo prima dell'arrivo di un nuovo Cyberpunk, quindi dovremo attendere prima di scoprire chi sarà il nuovo grande volto del videogioco di CD Projekt RED.

Nel frattempo, il quest designer ringrazia i fan per la pazienza.