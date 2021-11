eSerie A TIM, aperte le iscrizioni alle Online Qualifier di FIFA 22 su PS5 e PS4

eSerie A TIM vedrà il ritorno delle Online Qualifier, con le iscrizioni aperte a partire da oggi, 30 novembre. Tutti gli utenti possessori di FIFA 22 avranno la possibilità di partecipare all'evento.

Come sappiamo, PlayStation è di nuovo partner ufficiale dell'eSerie A TIM ed è proprio Sony Interactive Entertainment Italia a presentare la nuova stagione 2021/2022, con un campionato in cui i migliori talenti potranno confrontarsi in spettacolari partite con il calcio di EA Sports.

"Dal 30 novembre tutti gli appassionati potranno iscriversi ad una delle Cup e prendere parte alla competizione che vedrà un totale di 32 vincitori", si legge nel comunicato ufficiale. "Per la prima volta il torneo sarà suddiviso in due gruppi, sulla base della console di riferimento - PlayStation4 (PS4) o PlayStation5 (PS5) - e vedrà due diverse finali."

"Per partecipare, i giocatori, sopra i 16 anni di età, dovranno necessariamente essere in possesso di una copia di FIFA 22, un abbonamento a PlayStation Plus (PS Plus) e un account ESL."

eSerie A TIM, la grafica ufficiale delle Online Qualifier

Tre le modalità, alternative, per iscriversi al torneo:



tramite la pagina dedicata

tramite la dashboard PS4, sulla pagina "Eventi", sezione "Tornei"

sul sito compete.playstation.com

Tutti i player interessati all'iniziativa su PS4 potranno registrarsi ad una delle quattro Cup che si terranno tra dicembre 2021 e gennaio 2022. In particolare, le quattro online qualifier si svolgeranno nei seguenti giorni:



Cup 1 - martedì 14/12/2021

Cup 2 - martedì 21/12/2021

Cup 3 - martedì 28/12/2021

Cup 4 - martedì 4/01/2022

Solo i migliori quattro giocatori di ogni Cup avranno accesso all'ambita finale che si terrà martedì 11/01/2022.

Per tutti coloro che invece competeranno su console PS5, saranno previste due Cup, per individuare i migliori talenti da portare in finale. In particolare:



Cup 1 - mercoledì 29/12/2021

Cup 2 - mercoledì 5/01/2022

In questo caso verranno identificati i migliori 8 player di ciascuna competizione, i quali potranno prendere parte alla finale prevista per martedì 11/01/2022.

Sulla base del posizionamento in classifica, i 32 Finalisti, oltre alla esclusiva possibilità di essere selezionati come rappresentanti di un team della eSerie A TIM 2021/2022, potranno aggiudicarsi uno dei premi in palio. Nello specifico: