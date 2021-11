Farming Simulator 22, vendite record: 1,5 milioni di copie nella prima settimana

Farming Simulator 22 ha totalizzato vendite record per la serie sviluppata da Giants Software, con oltre 1,5 milioni di copie piazzate nel corso della prima settimana: nessun altro episodio in precedenza aveva fatto così bene.

Capace fra le altre cose di superare Battlefield 2042 per numero di giocatori attivi su Steam, Farming Simulator 22 è insomma partito come meglio non si potrebbe: un eccellente risultato per quello che nei fatti si pone come il primo progetto in cui il team di sviluppo fa anche da publisher.

"Sono davvero molto orgoglioso del nostro team", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di Giants Software. "Mettere in piedi una struttura internazionale per autoprodurre una serie di grande successo come Farming Simulator non è per nulla semplice, ma la stretta collaborazione con i nostri partner ha assicurato un lancio fantastico."

"Il successo iniziale di questa prima settimana e l'ottimo feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori dimostrano che la serie Farming Simulator sta andando nella giusta direzione", ha aggiunto Boris Stefan, Head of Publishing di Giants Software da aprile 2020. "Il nostro piano di guidare e gestire tutti gli aspetti della comunicazione editoriale per raggiungere gli obiettivi strategici dell'azienda è stato raggiunto."

