Steam Deck non avrà esclusive, per Valve è un PC e deve funzionare come tale

Steam Deck non avrà esclusive: si tratta di un PC e deve funzionare come tale, secondo quanto dichiarato da Valve nelle FAQ ufficiali dedicate all'interessante handheld.

Rinviato al 2022, Steam Deck non offrirà dunque contenuti esclusivi, limitandosi a far girare i titoli disponibili nell'ampio catalogo di Steam, appunto come un normale PC.

Nelle FAQ è presente la domanda: "Valve è interessata a offrire titoli esclusivi su Steam Deck?" E la risposta, come detto, è secca e chiara: "No, non avrebbe molto senso per noi. È un PC e deve essere possibile giocare proprio come su un PC."

Non parliamo insomma di un dispositivo dotato di caratteristiche tali da potersi prestare alla logica delle esclusive, come accade ad esempio con i visori VR, che chiaramente richiedono uno specifico software.

