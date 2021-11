I giochi in uscita a dicembre 2021 per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Da Halo Infinite ad Among Us, da Chorus a Syberia: The World Before, diamo un'occhiata ai giochi in arrivo a dicembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Quali sono i giochi in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch nel mese di dicembre 2021? Il piatto forte è certamente rappresentato da Halo Infinite, che si prepara a coinvolgerci con una nuova, appassionante avventura di Master Chief per la salvezza dell'umanità e di Cortana, la fedele alleata del protagonista fin dagli esordi della serie. Ci sono però anche diversi altri giochi da tenere d'occhio: l'intrigante Solar Ash, con il suo gameplay veloce e frenetico, oppure l'avventura spaziale The Gunk, ultima creazione del team autore della saga di SteamWorld. O ancora l'educativo Big Brain Academy: Sfida tra Menti, l'interessante sparatutto Chorus, Syberia: The World Before e il fenomeno Among Us, finalmente al debutto su PlayStation e Xbox. Andiamo a scoprire i giochi in arrivo a dicembre 2021:

Solar Ash Solar Ash, il protagonista salta nello scenario In uscita su PC, PS5 e PS4 il 2 dicembre Realizzato dagli autori di Hyper Light Drifter, Solar Ash ci proietta nell'oscurità di un buco nero, mettendoci nei panni di una void runner, Rey, determinata a salvare uno dei pianeti condannati a essere risucchiati. Entrata nell'anomalia, la protagonista del gioco si ritrova alle prese con uno scenario inaspettato, enorme e pieno di pericolose creature che proveranno a eliminarla. Capace di muoversi ad alta velocità ed equipaggiata con una sorta di rampino che le consente di raggiungere anche zone altrimenti inaccessibili, Rey dovrà esplorare questo mondo misterioso per capire quale sia la sua vera natura e come bloccare il buco nero, ma al contempo si troverà ad affrontare avversari sempre più forti e inquietanti, alcuni dei quali ispirati ai titani di Shadow of the Colossus. La nostra anteprima di Solar Ash.

Big Brain Academy: Sfida tra Menti Big Brain Academy: Sfida tra Menti giocato in modalità portatile In uscita su Nintendo Switch il 3 dicembre Un grande classico del genere educativo torna a dicembre su Nintendo Switch con Big Brain Academy: Sfida tra Menti, mettendoci a disposizione una serie di strumenti utili ad allenare il cervello attraverso sfide appartenenti a cinque differenti categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Saremo in grado di superarle tutte e di ottenere un punteggio che i nostri amici possano invidiare? È questo il concetto alla base del gioco, che include una classifica globale con cui confrontarsi, una divertente modalità in single player oppure la possibilità di dar vita a partite in multiplayer per un massimo di quattro partecipanti, con entusiasmanti scontri diretti. Dalle prove basate sul colpo d'occhio alla matematica, dalla capacità di memorizzare informazioni allo stretching mentale, il titolo Nintendo punta a offrire una nuova, irresistibile esperienza casual.

Chorus Chorus, Nara e la sua fidata navicella senziente, la Forsaken In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 3 dicembre Il nuovo sparatutto firmato Fishlabs, Chorus, ci mette nei panni di Nara, una misteriosa combattente determinata ad annientare La Cerchia, una misteriosa e pericolosa setta. A bordo della navicella senziente Forsaken ci troveremo a esplorare interi settori spaziali e ad affrontare le numerose truppe al servizio del Grande Profeta, nell'ambito di un'azione frenetica e spettacolare. Le peculiari capacità della Forsaken consentono infatti di eseguire evoluzioni incredibili e muoversi con un'agilità inedita fra i resti di antiche civilizzazioni o ciò che resta di intere armate galattiche alla deriva, utilizzando poteri speciali come il teletrasporto e la telecinesi per ottenere uno spunto extra e annientare qualsiasi minaccia si frapponga fra Nara e la sua vendetta.

Twelve Minutes Twelve Minutes, una delle stanze dell'appartamento del protagonista In uscita su PS5, PS4 e Nintendo Switch il 7 dicembre Twelve Minutes è un'originale avventura in stile thriller, in cui il nostro obiettivo è quello di cambiare la sequenza degli eventi che si verificheranno nel corso di dodici, fatidici minuti. Intrappolati in una sorta di loop temporale, dovremo capire come mai la polizia ha fatto irruzione in casa, arrestando nostra moglie e accusandola di omicidio mentre venivamo picchiati selvaggiamente. Con una visuale dall'alto fissa sul nostro appartamento e un'interfaccia "clicca e trascina", accompagnati dalle voci degli attori James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, potremo sfruttare ogni dettaglio e ogni informazione al fine d'interrompere il loop e dar vita a una linea temporale differente, in cui l'esito finale per i personaggi potrà essere positivo. La recensione di Twelve Minutes.

Halo Infinite Halo Infinite, uno spettacolare artwork con Master Chief in combattimento In uscita su PC, Xbox Series X|S e Xbox One l'8 dicembre Senza alcun dubbio il gioco più importante di dicembre, Halo Infinite approda finalmente su PC e Xbox per portare avanti l'appassionante storia di Master Chief e il suo disperato tentativo di salvare l'umanità ma al contempo recuperare la sua compagna di mille battaglie, l'intelligenza artificiale Cortana. Saranno questi gli elementi centrali di una campagna che promette grande sostanza e un approccio open world decisamente diverso dal solito. Catapultati nello scenario di Zeta Halo, potremo esplorare la mappa liberamente e attaccare gli obiettivi nell'ordine che riteniamo opportuno, sfruttando le tante abilità del nostro personaggio e alcuni elementi inediti come il rampino e il sistema di potenziamento in stile RPG. Il comparto single player viene inoltre accompagnato da una modalità multiplayer free-to-play che ha già conquistato milioni di giocatori e che garantirà una durata straordinaria all'intera esperienza.

Syberia: The World Before Syberia: The World Before, l'ambientazione di fine anni '30 del gioco In uscita su PC il 10 dicembre Syberia: The World Before, il nuovo capitolo della saga creata dal compianto Benoit Sokal, porta avanti una narrazione che si sviluppa attraverso due differenti linee temporali. Ci sono infatti le vicende di Dana Rose, una ragazza di diciassette anni che sul finire degli anni '30 deve fare i conti con l'imminente minaccia di un nuovo conflitto mondiale; e quelle di Kate Walker, che nel 2004 riesce a sfuggire alle miniere di sale in cui è rimasta intrappolata. Nel gioco ci troveremo a controllare entrambi i personaggi e a sperimentare epoche e atmosfere differenti, interagendo con l'ambiente e con i PNG per dar vita a dialoghi a scelta multipla e trovare così indizi e puzzle che avremo il compito di risolvere per poter proseguire nell'avventura. Il tutto mentre, sullo sfondo, suona l'eccellente colonna sonora firmata da Inon Zur.

Among Us Among Us, un artwork ufficiale con i personaggi del gioco In uscita su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 14 dicembre Divenuto nel corso degli ultimi anni un vero e proprio fenomeno di culto, Among Us debutta finalmente a dicembre anche su PlayStation e Xbox, offrendo agli utenti delle console Sony e Microsoft l'esperienza multiplayer asimmetrica che ha fatto impazzire milioni di giocatori in tutto il mondo. La formula la conoscete: fino a dieci partecipanti devono completare una serie di operazioni a bordo di una nave spaziale in avaria, ma fra di loro possono nascondersi uno o più impostori che proveranno a sabotarli. Caratterizzato da uno stile grafico minimale e da un umorismo costante, Among Us è stato arricchito nel corso del tempo di nuovi contenuti e modalità, riuscendo nel non semplice compito di ravvivare l'interesse dell'enorme base d'utenza che il titolo di Innersloth si è ritrovato dopo una partenza in sordina, grazie al passaparola generato da alcune fortunate dirette streaming. La recensione di Among Us.