eSerie A TIM FIFA 22, Sampdoria, Torino e Milan accedono al Winner Bracket

Il Gruppo B della eSerie A TIM è stato più combattuto e incerto del previsto. A emergere sono state Sampdoria, Torino FC Esports Team e AC Milan Qlash, che raggiungono Venezia FC Gaming e Bologna FC 1909 Esport Kings al Winner Bracket.

Dopo un girone d'andata senza un vero dominatore, nel girone di ritorno del Gruppo B della eSerie A TIM la Sampdoria si è imposta come squadra più in forma del girone. Giovhy e Fabio Denuzzo, infatti, hanno collezionato 3 vittorie e un pareggio, per 18 punti totali. I due veterani si sono alternati davanti allo schermo e hanno imposto il loro gioco, accedendo direttamente ai Playoff del 22 marzo attraverso il Winner Bracker.

Dietro i blucerchiati si è qualificato il Torino FC Esports Team di Obrun. Il campione granata, però, non è riuscito a imporre con costanza il suo gioco alternando prestazioni poco convincenti a goleade, come quella clamorosa di 6 a 2 inferta al Milan di Crazy.

I rossoneri hanno agguantato l'accesso al Winner Bracket all'ultimo secondo, grazie a una vittoria per 2-1 maturata negli ultimi minuti della partita contro l'Udinese Esports D-Link. Diego "Crazy" Campagnani, nonostante l'esperienza e il talento, è sembrato sempre fuorifase, con solo due vittorie (di cui una, come dicevamo, ottenuto con due gol negli ultimi 5 minuti di gioco) in sei partite disputate. Fa rumore, oltretutto, il 6 a 2 subito nei confronti di Obrun. Il Milan ha comunque ottenuto l'obiettivo minimo, ovvero l'accesso al Winner Bracket come migliore terza. I 12 punti ottenuti, infatti, consentono ai rossoneri di superare la Fiorentina come miglior terza, una cosa che gli garantisce un accesso diretto al ramo nobile della fase finale della competizione. A farne le spese è stata l'Udinese di Mila e Dastardly. I bianconeri, infatti, per 85 minuti hanno accarezzato il sogno di arrivare al Winner Bracket. Sfortunatamente per loro il player friulano ha avuto 5 minuti di blackout finali che hanno consentito a Crazy di agguantare prima un pareggio insperato e successivamente di ottenere un'insperata vittoria.

Per l'Udinese e l'Hellas Verona FC Esports, però, non tutto è perduto. Anche la quarta e la quinta classificata, infatti, andranno ai playoff, anche se attraverso il Loser Bracket. Le speranze di raggiungere la Final Eight rimangono, infatti, immutate, nonostante vadano mantenute in vita attraverso il percorso più accidentato. Agli scaligeri, dopo un buon girone d'andata, è andato tutto storto e hanno collezionato solo un pareggio contro l'Udinese e tre sconfitte che li hanno relegati all'ultimo posto. Per Enzotramontano, D3ave e XFentix non resta che fare un serrate i ranghi e prepararsi al meglio per i Playoff del 22 marzo 2022.

La prossima settimana, però, ci sarà un'interruzione e il Gruppo C sarà giocato il prossimo 8 marzo. Noi, come al solito, saremo presenti dagli studi Infront di Milano con il nostro salottino ad aprire e chiudere la giornata.