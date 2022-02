Final Fantasy 6 Pixel Remaster disponibile su Steam, iOS e Android in Europa

Square Enix ricorda che Final Fantasy 6 Pixel Remaster, l'edizione rimasterizzata del vecchio e storico capitolo classico, è ora disponibile in Europa per PC su Steam e per iOS e Android rispettivamente su App Store e Google Play Store.

La nuova versione ripropone sostanzialmente il gioco classico ma con alcuni accorgimenti tecnici applicati a grafica e sonoro, rimanendo comunque estremamente fedele all'estetica originale di Final Fantasy VI. Per la prima volta, la pixel remaster di includerà anche una reinterpretazione dell'amata scena dell'opera con nuove voci e animazioni in giapponese, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e coreano.

Ricordiamo che tra i miglioramenti e gli aggiornamenti della nuova versione di Final Fantasy VI troviamo:

Grafica pixel 2D aggiornata, inclusi gli inconfondibili design dei personaggi di Final fantasy creati da Kazuko Shibuya, l'artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta

Colonna sonora riarrangiata, sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu

Gameplay migliorato che include un'interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora

Migliorie generali, come i contenuti del bestiario, la galleria e il riproduttore musicale

Chi acquisterà Final Fantasy 6 Pixel Remaster su Steam entro il 9 marzo riceverà dei bonus esclusivi tra cui quattro sfondi, cinque brani musicali e il 20% di sconto. Gli sfondi, il brano strumentale e i brani speciali "Timelapse", che riflettono la transizione tra le versioni originali iconiche e quelle riarrangiate, inclusi con l'acquisto iniziale, sono anche disponibili tramite il pacchetto su Steam. Questi sono i brani inclusi:

The Decisive Battle (Timelapse Remix)

Terra's Theme (Timelapse Remix)

Searching for Friends (Timelapse Remix)

Locke's Theme (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental)

È ora possibile acquistare anche il pacchetto che include tutti e sei i giochi della serie Final Fantasy Pixel Remaster, ovvero il Final Fantasy I-VI Bundle, per ottenere uno sconto aggiuntivo.