Octopath Traveler: Champions of the Continent, uscita, trailer e beta in Europa

Square Enix ha confermato il prossimo arrivo in Europa di Octopath Traveler: Champions of the Continent, presule del titolo uscito in precedenza su PC e console, con un periodo più preciso, un nuovo trailer e anche l'apertura delle registrazioni per far parte della beta.

Il gioco per piattaforme mobile, uscito già da alcuni mesi in Giappone dove ha superato i 3 milioni di download in pochi giorni, racconta alcuni eventi precedenti a Octopath Traveler. Sarà disponibile in Europa questa estate ed ha già le registrazioni aperte per la beta chiusa su App Store per iOS e Google Play per Android.

Anche in questo caso si tratta di un JRPG caratterizzato dalla particolare grafica definita da Square Enix "HD-2D", ovvero uno stile con base tridimensionale ma che riproduce l'effetto tipico della grafica 2D dei JRPG degli anni 80 e 90, ma riprodotto a risoluzione molto più alta.

La storia condivide il mondo di Osterra con il capitolo principale ma mette in scena eventi avvenuti vari anni prima di quella presentata in Octopath Traveler e vedrà anche la presenza di alcuni dei personaggi visti nel capitolo precedente.

Tra le novità rispetto all'originale, in Octopath Traveler: Champions of the Continent troviamo una diversa quantità di personaggi utilizzabili in battaglia, che qui sale a otto ed è anche la quantità dei personaggi di base che compongono la storia, ognuno appartenente a una specifica regione del continente, ma nel corso del gioco ne troveremo anche altri. Square Enix ha inoltre pubblicato un nuovo trailer per il gioco in versione occidentale, visibile qui sopra.