Nintendo compra SRD, storico collaboratore della serie The Legend of Zelda e non solo

Nintendo ha annunciato di aver stretto un accordo per l'acquisizione del 100% di SDR Co., un team storico della compagnia che ha aiutato nello sviluppo di molti giochi sin dagli anni ottanta, compresi The Legend of Zelda, Super Mario, Donkey Kong, Animal Crossing e non solo.

La conclusione dell'acquisizione è attesa per il primo aprile 2022. Nintendo afferma che l'acquisizione avrà solo effetti minori sui risultati finanziari di Nintendo.

SDR è un team di supporto, che per anni è stato partner di Nintendo senza però essere di proprietà della compagnia. Va anche detto, però, che gli uffici di Kyoto di SDR sono dentro il Nintendo Develpment Center. Dal punto di vista dell'utenza, questa è più una formalità che una vera e propria acquisizione. La forza lavoro di Nintendo non è cambiata e non vi sono passaggi di mano di proprietà intellettuali.

Si tratta di un'acquisizione perfettamente sensata per Nintendo, che ha già detto la propria riguardo al proprio approccio in termini di inglobamento di team. La Grande N ragiona in modo diverso rispetto a Sony e PlayStation.