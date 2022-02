Elden Ring Collector's Edition ritornano disponibili su Amazon, oggi 24 febbraio 2022

Le Elden Ring Collector Edition sono tornate disponibili su Amazon, all'ultimo minuto, precisamente in formato PC e Xbox One/Xbox Series X|S (la versione console Xbox ha un disco solo per tutte le generazioni). Il prezzo è 189.99€ e crediamo che vi siano poche unità disponibili. La Collector's Edition include: Code in a box di ELDEN RING, Statua di Malenia - Spada di Miquella (23cm), SteelBook esclusiva, Artbook con copertina rigida da 40 pagine e colonna sonora digitale; poster, Art cards, Set di stickers, Toppa in tessuto, anche inclusi nella Launch Edition. Prenotando il gioco, si accede anche l'accesso ai seguenti contenuti: Guida Digitale all'Avventura, contenente utili informazioni per aiutare i giocatori a iniziare il proprio viaggio nell'Interregno e al Gesto bonus "L'Anello".

Vi segnaliamo anche che sono ancora disponibili i preorder Amazon delle Launch edition per tutte le edizioni del gioco, PC, PlayStation e Xbox.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Elden Ring Collector's Edition

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.