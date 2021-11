eSerie A TIM: inizia la seconda stagione, giocata su FIFA 22

Annunciato l'avvio della seconda stagione della eSerie A TIM, che si giocherà su FIFA 22. Le danze si apriranno a partire da domenica 14 novembre 2021, quando l'evento sarà presentato alla Milan Games Week 2021. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Dopo una prima stagione ricca di successi per la eSerie A TIM, tra cui il premio come Best Italian Event agli Italian Esports Awards, torna la competizione esportiva ufficiale di Lega Serie A disputata in esclusiva su EA SPORTS FIFA 22.

Teatro della presentazione ufficiale dell'evento a tutti gli appassionati sarà la Milan Games Week, show di riferimento in Italia per il mondo Esports e del gaming.

Nella giornata di Domenica 14 novembre, a partire dalle ore 14:30, i fan potranno assistere allo svelamento della eSerie A TIM 2022.

Un ricco programma che prevede, oltre al racconto del nuovo campionato, la presenza di moltissimi pro player, talent ed ospiti, coinvolti in attività di intrattenimento per il pubblico come show matches e sessioni di Q&A.

Tante le novità in cantiere, ma molti anche i punti fermi e di continuità con la prima edizione, tra cui il ruolo di Infront Italy che su incarico di Lega Serie A continuerà nella gestione degli aspetti di organizzazione e produzione della manifestazione, coadiuvati dal Tournament Organizer PG Esports. A completare il novero dei partner di Lega Serie A ci saranno anche TIM e PlayStation®.

TIM, Title Sponsor della competizione, trasmetterà su TIMVISION eventi relativi al torneo e veicolerà esclusivi branded content sui suoi canali.

PlayStation, che si conferma Main Partner della eSerie A TIM 2022, ospiterà sulla sua dashboard di gioco le fasi di qualificazione online aperte a tutti.

L'appuntamento con tutti gli appassionati è quindi fissato per Domenica 14 novembre presso la Milan Games Week, per una nuova, appassionante stagione di eSerie A TIM.