Battlefield 2042 disponibile in accesso anticipato su PC e console

Battlefield 2042 è stato lanciato da qualche ora in accesso anticipato per gli acquirenti delle edizioni Gold e Ultimate, nonché per gli abbonati a EA Play Pro, come pianificato da Electronic Arts. Gli abbonati a EA Play base, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate possono accedere al gioco per 10 ore.

Il lancio effettivo di Battlefield 2042 avverrà per tutti il 19 novembre 2021. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale.

Battlefield 2042 spinge le funzionalità del nuovo hardware come la vera next-gen di Battlefield, con partite fino a 128 giocatori sulle ultime console e PC grazie all'utilizzo dell'ultimo motore di gioco Frostbite. Il gioco presenta un'interessante offerta multiplayer che si rivolge a tutti i tipi di giocatori attraverso tre esperienze distinte - All-Out Warfare, Hazard Zone e Battlefield Portal - offrendo la prossima generazione di guerre multiplayer.

Battlefield 2042 Standard Edition è ora disponibile per il pre-ordine e sarà lanciato nei negozi al dettaglio e digitali il 19 novembre per 59,99€ su PC, 69,99€ su Xbox One, PlayStation 4 e 79,99€ su Xbox Series X e S e PlayStation 5, che includono il Dual Entitlement per giocare anche su console di generazione precedente, senza costi aggiuntivi.