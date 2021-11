Metroid Dread: il presidente di Nintendo ha svelato quante copie ha venduto

Metroid Dread ha venduto 854.000 copie in USA a ottobre 2021. A svelarlo è stato il presidente di Nintendo of America Doug Bowser, evidentemente soddisfatto del risultato. Si tratta del miglior lancio di sempre per la serie, nonché un viatico per il franchise, che non ha avuto vendite troppo costanti nel corso degli anni.

Che Metroid Dread fosse andato bene era già emerso dai dati di NPD, ma ora è arrivata la conferma di Nintendo stessa, che ha anche quantificato il successo del gioco, almeno nel suo primo mese di commercializzazione.

Bowser ha anche svelato le vendite di Nintendo Switch, sempre per il mese di ottobre 2021 in USA: 711.000 unità, 314.000 delle quali OLED. Insomma, le cifre della console ibrida continuano a essere importanti e fanno ben capire come mai la compagnia giapponese abbia deciso di allungare il suo ciclo di vita, andando oltre i sette anni canonici. Perché uccidere un prodotto di così grande successo?