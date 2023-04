Etrian Odyssey Origins Collection: il nuovo trailer mostra la serie rimasterizzata

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Etrian Odyssey Origins Collection per mostrare il lavoro di rimasterizzazione compiuto sulla serie. Si tratta dell'ultima occasione per dare uno sguardo al gameplay degli Etrian Odyssey, prima dell'uscita della raccolta, annunciata nel Nintendo Direct di febbraio.

Vediamo il filmato, tradotto in italiano per la vostra serenità:

Nel video possiamo vedere sequenze di gioco tratte da tutti i capitoli compresi nella raccolta: Etrian Odyssey HD, Etrian Odyssey II HD e Etrian Odyssey III HD. Come potete facilmente osservare se conoscete i titoli originali, usciti su Nintendo DS e Nintendo 3DS, la grafica è stata completamente rinnovata, con Atlus che ha promesso anche un miglioramento dell'esperienza utente, grazie all'aggiunta di livelli di difficoltà e di slot di salvataggio. Sarà anche facilitato l'accesso al Codex Belvorum, al registro missioni e alla sezione Abilità Il tre giochi rimangono dei dungeon crawler hardcore.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco: "Esplora gli inizi del franchise con la rimasterizzazione di tre avventure senza tempo che catapulteranno i giocatori in un viaggio ricco di scoperte. Percorri luoghi misteriosi, mappa le zone che ti circondano e adatta la formazione del tuo gruppo per superare ogni ostacolo. Prendi il comando di una gilda di avventurieri e parti alla ricerca dei segreti e dei tesori che si celano nelle vaste profondità del Labirinto. Attraversa le varie aree e mappa l'ambiente che ti circonda mentre affronti orde di nemici in combattimenti a turni. Torna in città per riposare, vendere materiali e acquistare equipaggiamenti. Adatta la formazione del tuo gruppo a seconda del compito che devi affrontare."