European Esports Championship: l'Italia a Baku per Tekken 7

FIDE, ovvero la Federazione Italiana Discipline Elettroniche, ha annunciato la partecipazione dell'Italia all'European Esports Championships, con l'evento iniziale che si terrà a Baku in Azerbaijan dal 25 al 29 maggio e che darà il via alla manifestazione continentale con varie squadre nazionali in competizioni esports, incentrato in particolare su Tekken 7 e Rocket League.

Il torneo è stato organizzato da Esports Europe e ospiterà oltre 45 nazioni che si sfideranno per un montepremi totale di 100 mila euro e la possibilità di qualificarsi ai Campionati Mondiali IESF 2022. Il primo dei quattro eventi previsti per gli European Esports Championships 2022 sarà ospitato nella Baku Crystal Hall, in Azerbaijan e si concentrerà su due giochi: Tekken 7 e Rocket League.

L'Italia parteciperà in particolare ai match su Tekken 7, con il player Carlo Vinci già medaglia d'argento agli ultimi World Esports Championship di Israele.

Il tabellone del torneo di Tekken 7

L'azzurro è stato inserito nel Gruppo 3 con Galles, Malta e Francia e inizierà le gare il prossimo 27 maggio.

Il campionato europeo proseguirà successivamente con altre tappe e location: per Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) è prevista una competizione organizzata a Oradea in Romania e si svolgerà durante il festival Digital Crusade Esports dal 5 al 10 luglio 2022. Poi sarà la volta del Montenegro che ospiterà invece la competizione europea dedicata a eFootball 2022 con la terza tappa del campionato europeo di esports in programma a Podgorica dal 7 all'11 settembre.

Infine, l'ultima tappa della manifestazione si terrà a Tirana, in Albania, dal 20 al 25 settembre 2022, con le squadre nazionali di DOTA 2 di tutta Europa che si sfideranno per una quota del montepremi e per un posto nella competizione principale dell'IESF World Championship.

"Inizia un nuovo anno all'insegna dell'esports e delle competizioni internazionali, ad iniziare dall'Azerbaijan che ospita le qualifiche europee di Tekken 7 ed a seguire con Montenegro. Un augurio ai giocatori e che queste competizioni possano essere un'esperienza di crescita per la scena esportiva italiana" Giulio Cecinelli delegato per le relazioni internazionali e vice presidente FIDE.