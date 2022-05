Monster Hunter Rise Sunbreak: video presentano le nuove mosse di Doppie Lame e Balestra leggera

Capcom ha pubblicato gli ultimi due video di Monster Hunter Rise: Sunbreak dedicati alle nuove mosse in arrivo con la maxi-espansione. I filmati di oggi nello specifico sono dedicati alle Doppie Lame e la Balestra leggera.

Nel filmato qui sopra possiamo ammirare i nuovi attacchi delle Doppie Lame. La tecnica Fildiseta "Fendente Spirale" consiste in un potente attacco caricato roteante che può essere attivato anche a mezz'aria, che infligge danni multipli al malcapitato di turno. L'abilità scambio "Combo fendente in scivolata" invece consiste in una serie di colpi che il cacciatore esegue mentre esegue una schivata laterale.

Il secondo video invece è dedicato alle novità in arrivo per la Balestra leggera. Il "Contrattacco Wyvern" consiste in un colpo dal grande rinculo che spinge all'indietro il cacciatore per una discreta distanza. Di base fa danni lievi, ma questi aumentano se l'attivazione della mossa coincide con l'attacco di un mostro. L'abilità scambio "Potenza di fuoco Critica" riduce la distanza ottimale per massimizzare i danni per quasi tutti i proiettili. Ciò significa che il cacciatore sarà più esposto ai colpi dei mostri ma in compenso i danni inflitti saranno maggiori.

Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile per PC e Nintendo Switch a partire dal 30 giugno 2022. Nei giorni scorsi Capcom ha pubblicato anche i video dedicati alle tecniche di Spadascia, Balestra Pesante, Spada e Scudo, Spadone, Martello, Falcione Insetto, Corno da Caccia, Arco, Lama Caricata, Lancia-Fucile, Spada lunga e Lancia.