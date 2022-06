Evil West: data d'uscita ufficiale svelata da un nuovo trailer

Focus Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Evil West, per annunciarne la data d'uscita ufficiale: 20 settembre 2022. Per chi non lo conoscesse si tratta di un action in terza persona sviluppato da Flying Wild Hog, gli stessi degli Shadow Warrior, ambientato in una versione alternativa del far west, piena di demoni e zombi.

Dopo un'introduzione decisamente virile, il trailer ci mostra un po' di robusta azione, tra sequenze di combattimento corpo a corpo e altre in cui il personaggio principale utilizza delle armi decisamente esagerate. Forse è proprio per questo che ci piace.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Preordina Evil West per ottenere il pacchetto Selvaggio Est! Fai il mazzo ai non morti, ma sempre con stile, con un nuovo completo e cinque skin per le armi.

Il male non dorme mai... ma sanguina.

Una minaccia oscura incombe sulla frontiera americana. Nei panni di uno degli ultimi agenti di un'organizzazione segreta dedita all'eliminazione dei vampiri, sei l'ultima linea tra l'umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo dalle tenebre. Diventa un supereroe del Far West, elimina la minaccia dei vampiri e salva gli Stati Uniti!

Scatena l'inferno in alcuni combattimenti viscerali ed esplosivi con le tue armi, un guanto fulminante e alcuni gadget. Uccidi con stile alcune mostruosità assetate di sangue nei panni di un cacciatore solitario o in cooperativa con un amico. Esplora e combatti in una campagna narrativa mentre potenzi le tue armi e i tuoi strumenti di caccia. Sblocca nuovi vantaggi per evolvere le tue capacità di ammazzamostri, plasmando il tuo stile di gioco per sconfiggere le orde di esseri soprannaturali.

Combatti da solo o con un amico in battaglie avvincenti e cruente.

Scopri miti e leggende di una strana e stilizzata versione del Far West.

Sviluppa il tuo personaggio con vantaggi, armi potenziabili e strumenti.

Esplora e combatti in una campagna narrativa per salvare l'America.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Evil West è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.